Массовые протесты сразу в нескольких городах Германии. Люди возмущены убийством в Хемнице местного жителя, погибшего от рук мигрантов. Из десятка резавших его нелегалов пока задержаны лишь двое. Медлительностью властей пользуются радикалы — они через соцсети призывают выходить на митинги. Демонстрации перерастают в столкновения. Пострадавших уже свыше 20, среди них есть и россиянин.

Массовые протесты сразу в нескольких городах Германии. Люди возмущены убийством в Хемнице местного жителя, погибшего от рук мигрантов. Из десятка резавших его нелегалов пока задержаны лишь двое. Медлительностью властей пользуются радикалы — они через соцсети призывают выходить на митинги. Демонстрации перерастают в столкновения. Пострадавших уже свыше 20, среди них есть и россиянин."Убивают не только террористы, но и ваша бесконечная толерантность". С таким лозунгом сегодня вышли на площадь жители Дрездена. География протеста в Германии расширяется.Здесь и молодёжь и пенсионеры. Все одинаково устали от чересчур гостеприимной политики открытых границ."Они приезжают сюда и не работают, большинство из них вообще не работает. Они только получают деньги. Конечно, если где-то мне будут просто так давать деньги, я поеду туда. Раньше мы даже не слышали, что с ножами нападали на улицах. Сейчас это происходит у нас каждый день, каждый день!", — возмущается Никос Хавалес.Вокруг полно полицейских. Запоздалые выводы сделаны. Ведь ещё накануне под натиском многотысячной толпы силовики, не готовые к такому накалу, отступали. Представители ведомства позже сами признали, что действовали из рук вон плохо.А ведь к выходу на улицы радикалы готовились не таясь. Красноречивые картинки с призывом атаковать мигрантов. Через Интернет собирали единомышленников и отклик колоссальный. На каждый пост — тысячи репостов.В итоге в Хемниц съехались ультраправые из самых разных земель Германии — Северный Рейн-Вестфалия, Нижняя Саксония, Тюрингия, Бранденбург. Вместе они, как и обещали, устроили настоящую охоту на приезжих.Волнения вспыхнули после убийства немца в Хемнице. 25 ножевых ранений. Якобы за то, что заступился за девушку, к которой приставали мигранты. Цветы, свечи и портрет Даниэля Хиллига там, где его зарезали. 35-летний немец с кубинскими корнями, фото с флагом Острова свободы на его странице в соцсети. Человек семейный — жена, ребёнок, работал плотником. Предполагаемых убийц задержали. Арестованы двое мигрантов один из Сирии, другой из Ирака."Они просто так убили немца — судя по всему, от скуки. На западе Германии мы имеем дело с аналогичными случаями, а в Хемнице такое тяжкое преступление было совершено впервые. Здесь люди, в отличие от западных областей, выходят на улицу. Мы пока ещё не боимся этого делать. Мы — не правые экстремисты. Мы обыкновенные главы наших семей, мы — заинтересованные горожане, мы не хотим неограниченного потока мусульман в Германию", — заявил житель Германии.Среди пострадавших в ходе столкновений есть гражданин России. Наши дипломаты его уже навестили в больнице и его состояние не вызывает опасений."Они пошли на праздник города. По дороге домой встретили коллегу Юры, этого погибшего Даниэля. Вышел один. Попросил карточку, провёл по носу, все поняли, что он нарик. Даниэль его послал по-немецки, он его ударил. Выбежало ещё 3-4 человека. Юрия ударили по голове, а Диму в спину. В спину пырнули ножом", — рассказали очевидцы.Всего пострадавших около десяти человек. Несколько раненых было сегодня ночью. Агрессивно настроенные толпы ходили по улицам Хемница. Приставали не только к чужакам. Радикалам не нравится, что местная пресса не рассказывает о бесчинствах мигрантов.Молодые люди пытались в прямом эфире вразумить журналиста. Прямой эфир пришлось прервать, а репортеры были вынуждены прятаться от хулиганов в церкви.Удивляет при этом реакция властей. Министр внутренних дел только на третьи сутки прокомментировал происходящее в Саксонии. Также как и канцлер Ангела Меркель, которая дежурно высказалась в духе "все хорошо".В города Саксонии стягиваются дополнительные силы полиции. Власти не исключают новых беспорядков, впрочем, радикалы не скрывают — они будут протестовать, пока их не услышат.