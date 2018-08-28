Евгений Петросян не скоро станет холостяком. Адвокаты считают, что супруга юмориста намеренно затягивает процесс – судя по всему, Степаненко передумала разводиться.

Евгений Петросян не скоро станет холостяком. Адвокатысчитают, что супруга юмориста намеренно затягивает процесс – судя по всему,Степаненко передумала разводиться.Елена Степаненко надеется, что Евгений Петросян все же не станетрасторгать брак – либо согласится на ее имущественные требования. К такомузаключению пришли адвокаты известного юмориста."Елена Степаненко не заинтересована и не хочетразводиться с Евгением Вагановичем. Мы уверены, что она передумала. Теперь еезадача – намеренно затянуть этот судебный процесс. То есть как можно дольшеоставаться женой Петросяна, чтобы заставить его либо передумать разводиться,либо согласиться на ее имущественные требования", – заявил адвокат ЕвгенияПетросяна Сергей Жорин телеканалу Рен ТВ.По словам защитника, расторжение брака займет не более 3-4месяцев. А вот раздел имущества может затянуться на годы.Как сообщалось, по самым скромным подсчетам, имущество Петросяна и Степаненко оценивается в 1,5 миллиарда рублей. В числе "совместно нажитого" – десяток элитных квартир, дачи и машины. Но главную ценность представляет антиквариат. В коллекции Евгения Вагановича – картины Шишкина, Поленова, Тропинина, Айвазовского и Боголюбова. Их стоимость превышает 30 миллионов долларов. Высоко оценивают и коллекцию книг. Это сборники анекдотов XIX-XX веков, сатирические журналы, книги Зощенко и Аверченко, на которых учился Петросян.Напомним, что Степаненко и Петросян не общаются друг с другом, а их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества