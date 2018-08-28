УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лактюшиной Ольги Евгеньевны...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Лактюшиной Ольги Евгеньевны, 1986 года рождения, жительницы г. Москвы, которая 26 августа 2018 г. ушла из дома на ул. Липовый парк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения.Была одета: синие брюки, синие кроссовки, красная футболка с рисунком в виде совы, серая кофта на молнии.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 851-00-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79