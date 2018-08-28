ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Уразовой Нелли Раульевны, 05.06.1994 года рождения...

ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Уразовой Нелли Раульевны, 05.06.1994 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с 17 августа 2018 года.Приметы: на вид 20-25 лет, рост 160 см, волосы темные, густые, волнистые, до плеч.Была одета в джинсы цвета хаки, кроссовки темного цвета, джинсовую рубашку темного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22