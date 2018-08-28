ОМВД России по району Чертаново Северное г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Хамраевой Кристины Самиджоновны...

ОМВД России по району Чертаново Северное г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшей без вести Хамраевой Кристины Самиджоновны, 21.05.2002 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 26 августа 2018 года ушла из дома на ул. Чертановской и до сих пор ее местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160 см., азиатской внешности, худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы темные прямые, стрижка «каре».Была одета: джинсы черного цвета, футболка белого цвета, полуботинки розового цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО (495) 734-61-22