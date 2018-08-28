Убрали мусорные контейнеры ради экономии. Случилось это на улице Кирова. Неделю назад мусорные баки, в которые люди складировали ТБО, увезли. Новые на их место так и не поставили, а горожане по привычке продолжают нести отходы на старое место. В итоге свалка с каждым днём растет. Куда же делись контейнеры и почему мусор не вывозят? В загадочной истории разбирался Алексей Дудин.

Убрали мусорные контейнеры ради экономии. Случилось это на улице Кирова. Неделю назад мусорные баки, в которые люди складировали ТБО, увезли. Новые на их место так и не поставили, а горожане по привычке продолжают нести отходы на старое место. В итоге свалка с каждым днём растет. Куда же делись контейнеры и почему мусор не вывозят? В загадочной истории разбирался Алексей Дудин.Куча мусора рядом с домом № 16 растет с каждым часом. Ещё день-два и эта свалка окажется на проезжей части. Неделю назад здесь стояли мусорные контейнеры, и жители близлежащих домов складЫвали отходы туда. Баков больше нет, и сознательные граждане начинают искать новое место для помойки.Екатерина: "Честно говоря, ходили всегда сейчас, и только сейчас я увидела, что баков больше нет", - "То есть если у вас наступит такая ситуация…" - "А она наступит, пойдём по району помойки искать"."Вы сейчас не знаете, куда мусор нести?" - "Вот куда? Вот Куда!?" - "У нас объявление весит, нести на остановку".И объявление на подъездах 16 дома по улице Кирова действительно висит. Управляющая компания предупредила граждан об изменении местоположения помойки. Теперь с мусорными пакетами в руках пенсионерам приходится преодолеть несколько дворов. На тяжелую и долгую дорогу жалуется не только старшее поколение.Любовь: "Ужасно, ужасно, куда носить мусор, скажите мне, пожалуйста. Идти туда, за "кудыкины горы", нести вообще не удобно ".Жители боятся, что баки для мусора обратно не привезут. Директору промышленно-коммерческого лицея, а помойка располагается возле забора этого учебного учреждения, сообщили, контейнерная площадка ликвидирована и будет демонтирована.Валерий Емельянов, директор промышленно-коммерческого лицея: "Я слышал, что здесь собираются забор восстановить. Повесить объявления на каждом доме, кто где должен мусор выбрасывать. Я слышал это прямо от начальника КТО, и здесь вот это всё будет загорожено".Однако пока картина здесь иная. Мусорная куча разрастается, и это несмотря на то, что спецтехника сюда все-таки приезжает.Валентина Ефремова, житель дома №16 по ул. Кирова: "Вчера видела, приезжали, собирали", - "Мусорная машина?" - "Да, убирали".Раньше за вывоз ТБО с этой контейнерной площадки платили сразу 4 управляющих компании, говорит директор одной из них. Мусор сюда приносили жители многих близлежащих домов. А теперь, видимо, "управляшки" решили сэкономить.Михаил Сорокин, директор ООО Владимирская управляющая компания: "Первоначально мы жителям инициировали общее собрание и предложили жителям на придомовой территории установить контейнерную площадку закрытого типа. Жители данное решение не приняли. По договорённости с другой управляющей компанией объёмы Кирова 16 были прикреплены к Кирова 13".В итоге контейнерная площадка, которая стоит на муниципальной земле, никем не обслуживается. "Управляшки" перераспределили отходы жителей в другие мусорные баки и не стали платить мусоровывозящей компании за обслуживание этой контейнерной площадки. В администрации района такой подход к работе считают неправильным. Ведь обслуживающие организации, в первую очередь, должны работать во благо жителей, а не посылать их с мусорными пакетами за тридевять земель. Чиновники намерены уже завтра повлиять на ситуацию и поменять подход управленцев к решению мусорного вопроса.Сергей Кругликов. зам.главы администрации Октябрьского района: "Мы сначала будем понуждать управляющие компании всеми доступными способами, первое - убирать мусор, пока жители не привыкнут, мы готовы в этом им помогать. Объявления завтра принесем, что свалка мусора запрещена. Второе - понуждать управляющие компании информировать жителей, что их контейнерная площадка перенесена".Что же касается свалки, то её должны убрать, сказал Сергей Кругликов. Об этом они будут просить либо мусоровывозящую организацию, либо сделают это силами муниципальных предприятий.