На месте происшествия работали шесть человек личного состава МЧС

На месте происшествия работали шесть человек личного состава МЧСВ деревне Новинки в Александровском районе сгорел стог сена на площади 80 квадратных метров, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Пожар начался вечером в понедельник, 27 августа. На место происшествия прибыли шесть человек личного состава и две единицы техники. За 13 минут они локализировали возгорания. Полностью огонь удалось потушить только спустя два часа.К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.