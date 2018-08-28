Она попыталась защитить своего сожителя, который ударил ножом их общего знакомого
Она попыталась защитить своего сожителя, который ударил ножом их общего знакомого
В Александровском районе женщина обманула полицейских, заявив о покушении на изнасилование. Она пыталась защитить от тюрьмы своего сожителя, который ударил ножом ихобщего знакомого.
Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел 15 июля. К женщине в квартиру зашел 30-летний знакомый. Это не понравилось сожителю, и он напал на мужчину с ножом.
Пострадавший ушел из квартиры и вызвал скорую. В больнице ему наложили швы.
Женщина, зная о непогашенной судимости возлюбленного, решила его защитить. Она позвонила в полицию и рассказала, что знакомый пытался её изнасиловать. Женщина, якобы, ударил его ножом.
Полицейские выяснили все подробности. Теперь женщина предстанет перед судом. Ей грозит штраф до 300 тысяч, либо лишение свободы до трех лет.