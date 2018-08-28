Она попыталась защитить своего сожителя, который ударил ножом их общего знакомого

Она попыталась защитить своего сожителя, который ударил ножом их общего знакомогоВ Александровском районе женщина обманула полицейских, заявив о покушении на изнасилование. Она пыталась защитить от тюрьмы своего сожителя, который ударил ножом ихобщего знакомого.Как сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел 15 июля. К женщине в квартиру зашел 30-летний знакомый. Это не понравилось сожителю, и он напал на мужчину с ножом.Пострадавший ушел из квартиры и вызвал скорую. В больнице ему наложили швы.Женщина, зная о непогашенной судимости возлюбленного, решила его защитить. Она позвонила в полицию и рассказала, что знакомый пытался её изнасиловать. Женщина, якобы, ударил его ножом.Полицейские выяснили все подробности. Теперь женщина предстанет перед судом. Ей грозит штраф до 300 тысяч, либо лишение свободы до трех лет.