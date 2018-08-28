Злоумышленница представила в банк поддельную справку о доходах, чтобы получить кредит на сумму 980 тысяч рублей...

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 23-летнюю и 27-летнего приезжих, подозреваемых в мошенничестве в сфере кредитования.В полицию поступило сообщение от сотрудника одного из столичных банков. По его словам, в учреждение обратились мужчина и женщина с заявлением о получении кредита на сумму 980 тысяч рублей. Клиентка предъявила необходимый пакет документов и заключила кредитный договор. Однако представленные документы вызвали подозрение у сотрудников учреждения.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Установлено, что злоумышленница представила в банк поддельную справку о доходах.Следственным отделом ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60