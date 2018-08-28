Спасатели обнаружили в горах Кабардино-Балкарии пролежавшее более 35 лет на высоте 3 тысячи метров тело альпиниста.

Спасатели обнаружили в горах Кабардино-Балкарии пролежавшее более 35 лет на высоте 3 тысячи метров тело альпиниста.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.По его словам, человеческие останки спущены вниз и доставлено в Нальчик. Предполагается, что труп пролежал в горах с 1982 года. По состоянию тела судмедэксперты затрудняются определить – мужчина это был или женщина, а в архиве нет данных о пропавших в это время альпинистах.В Федерации спортивного туризма России подтвердили данную информацию, отметив, что останки были найдены в Приэльбрусье почти параллельно с другой страшной находкой.25 августа спасатели Карачаево-Черкесии нашли на Эльбрусе на высоте 4 тысяч метров тело альпинистки Елены Базыкиной, которая вместе с группой в семь человек погибла в 1987 году, попав под лавину. Тела тогда найти не удалось.Останки Базыкиной спустили с горы. При ней были найдены паспорт и авиабилет из Москвы в Минеральные Воды и обратно. Погибшая родилась в 1951 году в Новой Ладоге Ленинградской области.Отмечается, что оба тела лежали на расстоянии порядка 10 километров друг от друга.Спасатели МЧС надеются, что если позволят погодные условия, они попробуют обнаружить на Эльбрусе других членов группы, в которую входила Базыкина.