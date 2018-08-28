Во вторник, 28 августа, в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по Сирии. Главными темами обсуждения стали возвращение беженцев и восстановление разрушенных войной провинций.

Во вторник, 28 августа, в Нью-Йорке прошло заседание Совбеза ООН по Сирии. Главными темами обсуждения стали возвращение беженцев и восстановление разрушенных войной провинций. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российские военные активно участвуют в этом, занимаются разминированием школ, больниц и жилых домов, но мирный процесс в Сирии находится под угрозой срыва. По словам Небензи, в провинции Идлиб готовится масштабная провокация с химоружием, цель которой — подставить сирийскую армию под новый удар западной коалиции."У сирийских вооруженных сил нет химического оружия и нет планов по его использованию, нет в этом никакой военной необходимости. Мы об этом неоднократно говорили. Адекватные люди не будут вызывать на себя ответный огонь трех могущественных держав, зато последние, дождавшись провокации боевиков, могут начать бомбардировки", — заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.Накануне российские военные призвали воюющих в Сирии боевиков отказаться от провокаций в провинции Идлиб. В Минобороны заявили, что боевики не только готовят наступление на Хаму и Алеппо, но и планируют очередную инсценировку химатаки, для чего уже завезли восемь емкостей с хлором. В Минобороны также полагают, что США могут использовать эту "постановку" как повод для нового удара правительственным войскам в Сирии.В предыдущий раз подобная инсценировка с химоружием имела место весной в Восточной Гуте. Тогда Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума, после чего США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. Президент России Владимир Путин тогда назвал удары актом агрессии против суверенного государства.