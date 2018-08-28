Юноша приехал на дачу к родственникам вместе с друзьями

Юноша приехал на дачу к родственникам вместе с друзьямиВ Киржачском районе 15-летний ученик московского лицея ограбил бабушку и дядю, сообщают в пресс-службе регионального Следственного комитета.Инцидент произошел в июле этого года. Юноша вместе с друзьями приехал из столицы на дачу к родственникам. В ночь с 1 на 2 августа он похитил из дома бензогенератор, два телевизора и другие личные вещи. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.«Совершая ночную кражу, парень рассчитывал, что его не заподозрят, а после продажи имущества планировал продолжить «веселый» отдых», - сообщили в пресс-службе ведомства.Потерпевшие - 75-летняя женщина и 50-летний мужчина - решили не прощать подростка и не забрали заявление. Мальчик доставляет семье немало хлопот. Он постоянно употребляет алкоголь.