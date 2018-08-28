Сейчас подозреваемого задержали полицейские
Сейчас подозреваемого задержали полицейские
В Кольчугино в начале августа пьяный мужчина избил чужой автомобиль.
55-летняя владелица обратилась в полицию. Она рассказала, что неизвестный изуродовал её припаркованную машину. Правоохранители задержали подозреваемого.
Мужчина признался, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Из хулиганских побуждений он несколько раз ударил ногами и руками по кузову авто. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело.