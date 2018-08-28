Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации
До отопительного сезона коммунальщики должны проверить дома с печным отоплением в Костроме, сообщают в пресс-службе городской администрации.
В городе есть около 30 таких помещений. Члены комиссии должны убедиться, что хозяева соблюдают меры пожарной безопасности.
Сотрудники комитета городского хозяйства, МЧС, ЦГЗ и «СМЗ по ЖКХ», управляющих организаций осмотрят печные кладки, предтопочные листы и разделки из несгораемых материалов.