Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрацииДо отопительного сезона коммунальщики должны проверить дома с печным отоплением в Костроме, сообщают в пресс-службе городской администрации.В городе есть около 30 таких помещений. Члены комиссии должны убедиться, что хозяева соблюдают меры пожарной безопасности.Сотрудники комитета городского хозяйства, МЧС, ЦГЗ и «СМЗ по ЖКХ», управляющих организаций осмотрят печные кладки, предтопочные листы и разделки из несгораемых материалов.