Ежегодный афрокарибский карнавал, прошедший в лондонском районе Ноттинг-Хилл, завершился уличной дракой, в которой пострадали один местный житель и около 30 полицейских. В полицейский участок попали более 370 человек, у которых при себе было оружие и наркотики.

Ежегодный афрокарибский карнавал, прошедший в лондонском районе Ноттинг-Хилл, завершился уличной дракой, в которой пострадали один местный житель и около 30 полицейских. В полицейский участок попали более 370 человек, у которых при себе было оружие и наркотики, сообщает британская телерадиокомпания BBC.У 156 задержанных участников карнавала были при себе запрещенные вещества, 69 пригли на праздник с электрошокерами, дубинками и ножами, а девятерых задержали по подозрению в домогательствах.Афрокарибский карнавал в Ноттинг-Хилле проходит с 1966 года. После войны в этом районе селились мигранты. Уличный праздник считается одним из крупнейших в своем роде – на тротуарах ставят аппаратуру, танцуют, звучит рэггей и дансхолл.В 2017 году в ходе лондонского карнавала задержали более 300 человек.