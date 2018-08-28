На прошлой неделе в махачкалинском ресторане 1000 и 1 ночь произошла драка, переросшая в поножовщину: отдыхающий мужчина нанес своему оппоненту несколько проникающих ранений в грудь. В результате одного из участников конфликта доставили в больницу, а второй был задержан сотрудниками полиции.

В минувшую пятницу в махачкалинском ресторане "1000 и 1 ночь" двое отдыхающих мужчин поссорились, а затем подрались.В ходе конфликта разгоряченный посетитель ресторана 1989 года рождения достал нож и нанес своему оппоненту несколько проникающих ранений в грудь.Пострадавший, мужчина 1988 года рождения, был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями. Нападавший был задержан по горячим следам, сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".