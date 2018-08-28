В День города были подготовлены более 100 праздничных площадок

В День города были подготовлены более 100 праздничных площадокАдминистрация города опубликовала статью под заголовком «Рекорды Дня города Владимира-2018», в которой указала некоторые цифры, относящиеся к прошедшим праздничным мероприятиям.В День города были подготовлены более 100 праздничных площадок. Их посетили более 155 тысяч владимирцев и гостей города. Особый интерес в этом году вызвало открытие светомузыкального фонтана на Театральной площади. Интернет-поисковики выдают более 2 млн результатов на запросы об этом фонтане.Также в День города открылась первая муниципальная площадка для ледовых видов спорта — комплекс с ледовой ареной, трибунами почти на 800 мест и спортивными залами. Сообщается, что этот спорткомплекс оснащен современным оборудованием.В центре города во время праздничных мероприятий работали 230 точек, торговавших едой и сувенирами, не считая ресторанов и кафе. На праздничных площадках выступили более 1000 артистов творческих и коллективов города.Салют, которым завершился праздничный концерт на Соборной площади, состоял из 1028 зарядов. Именно столько лет исполнилось с основания Владимира. Пиротехники использовали 690 высотных шаров разного калибра.