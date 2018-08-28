Злоумышленница предложила потерпевшему за денежное вознаграждение оказать содействие в получении квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, не имея такой возможности...

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками ФСБ России задержали подозреваемую в покушении на мошенничество», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе предварительного следствия было установлено, что данная гражданка предложила потерпевшему, представителю одной из компаний, занимающейся оптовой торговлей, за денежное вознаграждение в размере более 1 млн рублей оказать содействие в получении квот на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.При встрече в одном из кафе мужчина передал ей денежные средства, однако последняя не смогла ими воспользоваться, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов. Также было установлено, что подозреваемая не намеревалась выполнять обещанное, так как не имела возможности это сделать.ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 159 УК РФ «Мошенничество».В настоящее время фигурантке предъявлено обвинение, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81