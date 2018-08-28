В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев и официальный представитель МВД России полковник полиции Ирина Волк.

Сегодня в МВД России прошла пресс-конференция, посвященная вопросам обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД России генерал-майор полиции Василий Ярцев и официальный представитель МВД России полковник полиции Ирина Волк.В своем вступительном слове Василий Ярцев сообщил, что в зону оперативного обслуживания органов внутренних дел на транспорте входят 17 железных дорог протяженностью более 86 тыс. километров. Также обеспечиваются порядок и общественная безопасность в 175 аэропортах, в том числе – 70 международных, 60 морских и 102 речных портах.Заместитель начальника Главка отметил, что за истекший период 2018 года на объектах транспортного комплекса зарегистрировано более 24 тыс. преступлений. В структуре преступности превалируют кражи (30,0%), преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (26,0%) и экономической направленности (17,4%). В результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в поездах дальнего следования и пригородного сообщения общее количество преступлений на железных дорогах сократилось на 9,0%.Отвечая на вопросы журналистов, Василий Ярцев коснулся проблемы деструктивных пассажиров: «В этом году к уголовной ответственности привлечено 58 правонарушителей, из них на объектах воздушного транспорта – 26, железнодорожного – 31 и водного – 1. Кроме того, за совершение противоправных действий снято с воздушных судов более 430 авиапассажиров, из них 150 находились в состоянии алкогольного опьянения».По-прежнему серьезную обеспокоенность вызывает неформальное молодежное движение так называемых «зацеперов». В первом полугодии текущего года за проезд в неустановленных местах подвижного состава выявлено 220 молодых людей. При этом большая часть фактов зацепинга происходит на объектах Московской железной дороги – 119. Транспортная полиция во взаимодействии с работниками железнодорожных предприятий провели более 5,4 тыс. рейдовых мероприятий, ведут большую работу в молодежной среде по разъяснению противоправности подобных действий и их трагических последствий.«Не менее актуальной проблемой является детский травматизм на железной дороге. За 6 месяцев т.г. травмы различной степени тяжести получил 71 несовершеннолетний. Накануне учебного года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток и школа», которое направлено на предупреждение транспортных правонарушений, совершаемых этой категорией граждан», - проинформировал представителей СМИ генерал-майор полиции.В завершении пресс-конференции Василий Ярцев и Ирина Волк поблагодарили журналистов за проявленный интерес к деятельности транспортной полиции.