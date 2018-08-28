Важное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что 29 августа в полдень по московскому времени в эфир выйдет телеобращение главы российского государства Владимира Путина.

Важное заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он рассказал, что 29 августа в полдень по московскому времени в эфир выйдет телеобращение главы российского государства Владимира Путина.Телеобращение будет посвящено изменениям в пенсионной системе. Владимир Путин провел по этому вопросу совещание с членами правительства в Омске. На нем Путин пообещал, что детально сформулирует свою позицию по пенсионным изменениям и озвучит их в специальном обращении.Телеобращение в 12 часов будут транслировать телеканалы "Россия 1", "Россия 24", сайт 33Live.RuRu. Трансляцию можно будет посмотреть и в социальных сетях.