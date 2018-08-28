Мужчина перестал выплачивать алименты и не выходил на связь

Мужчина перестал выплачивать алименты и не выходил на связьВ Солигаличе бесследно исчез многодетный отец, который задолжал своей семье полмиллиона рублей.Сначала мужчина платил алименты своим дочкам, 11 и 15 лет, а также 12-летнему сыну. В какой-то момент костромич исчез. Он не переводил деньги и не выходил на связь. Мужчина уехал из города без предупреждения.Его бывшая жена обратилась за помощью к судебным приставам. Она собрала все необходимые документы, чтобы считать мужа безвестно отсутствующим. Приставы объявили должника в розыск, но и это не дало результатов. В результате женщина подала в суд. Теперь дети могут претендовать на пенсию по потере кормильца.