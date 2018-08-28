В Средиземном море создана самая мощная группировка российского флота за все время контртеррористической операции в Сирийской Республике. Сейчас соединение ВМФ насчитывает 10 кораблей. Среди них, например, фрегаты Адмирал Григорович и Адмирал Эссен, малые ракетные корабли Град Свияжск и Вышний Волочек.

В Средиземном море создана самая мощная группировка российского флота за все время контртеррористической операции в Сирийской Республике. Сейчас соединение ВМФ насчитывает 10 кораблей. Среди них, например, фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Вышний Волочек" и "Великий Устюг", а также дизель-электрическая подводная лодка и танкер, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минобороны России.Кроме того, в Средиземное море вошли два больших противолодочных корабля Северного флота "Маршал Устинов" и "Североморск". Они уже провели специальные учения, в ходе которых тренировались обнаруживать подводную лодку условного противника и заставлять ее всплыть.Маневры в Средиземном море для двух БПК – часть масштабного дальнего похода. Из порта приписки они вышли еще 5 июля. После чего приняли участие в Главном военно-морском параде, который прошел в Кронштадте. Кроме того, известно, что "Маршал Устинов" и "Североморск" зашли в порт Алжира с дружественным визитом, где провели пять дней. За это время российские моряки осмотрели достопримечательности столицы Республики и устроили спортивные состязания с местными военными.Всего корабли Северного флота России прошли почти 7 тысяч морских миль, то есть около 12 тысяч километров.