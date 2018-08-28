Злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда пожилая женщина примеряла обувь в магазине, незаметно вытащила из ее сумочки кошелек, после чего скрылась...
«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 30-летнюю женщину по подозрению в краже кошелька у пожилой женщины», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В полицию обратилась 70-летняя жительница столицы. По ее словам, в обувном магазине, расположенном на Боровском шоссе, неизвестный похитил ее кошелек с денежными средствами. Потерпевшая обнаружила пропажу, когда хотела расплатиться за товар.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД задержали подозреваемую на улице Скульптора Мухиной. Ею оказалась 30-летняя женщина.
Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда пожилая женщина примеряла обувь, незаметно вытащила из ее сумочки кошелек, после чего скрылась.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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