Злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда пожилая женщина примеряла обувь в магазине, незаметно вытащила из ее сумочки кошелек, после чего скрылась...

«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы задержали 30-летнюю женщину по подозрению в краже кошелька у пожилой женщины», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В полицию обратилась 70-летняя жительница столицы. По ее словам, в обувном магазине, расположенном на Боровском шоссе, неизвестный похитил ее кошелек с денежными средствами. Потерпевшая обнаружила пропажу, когда хотела расплатиться за товар.Сотрудники патрульно-постовой службы полиции территориального ОМВД задержали подозреваемую на улице Скульптора Мухиной. Ею оказалась 30-летняя женщина.Установлено, что злоумышленница, воспользовавшись моментом, когда пожилая женщина примеряла обувь, незаметно вытащила из ее сумочки кошелек, после чего скрылась.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-39