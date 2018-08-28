Федеративное устройство – это единственное лекарство, которое может спасти суверенитет, независимость, государственное устройство и территориальную целостность Украины.

"Федеративное устройство – это единственное лекарство, которое может спасти суверенитет, независимость, государственное устройство и территориальную целостность Украины".Об это заявил в прямом эфире программы "60 минут" лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук.Именно такую модель государства спикер считает наиболее оптимальной в сложившейся ситуации, тем более, что в настоящее время можно говорить уже не о расколе страны, а о ее распаде.Вопросом прекращения огня и установления "режима тишины" сегодня озабочены многие представители и международной общественности, и ОБСЕ, и в Москве, и в Донецке, и в Луганске. Но договориться не представляется возможным из-за того, что у сторон разное понимание как ситуации, имеющей место на Донбассе, так и ситуации, связанной с реализацией Минских соглашений."Есть политический фундамент этих соглашений, который может не только остановить и прекратить огонь с двух сторон, а может решить судьбу и Донбасса, и будущего Украины с Донбассом", — уверен Медведчук.Речь идет о принятии законов об амнистии, о статусе, о выборах и внесении изменений в Конституцию.Согласно социологическим опросам, сегодня на Украине для 67-80% населения вопрос мирного урегулирования донбасского конфликта является главной проблемой. Ответа на этот вопрос ждут от будущих кандидатов в президенты на предстоящих выборах."Президентские и парламентские выборы на Украине 2019 года уже обозначены той красной линией, которая будет называться: "мир на Донбассе, как его достичь и что можно для этого сделать". Эта проблема стоит сегодня даже выше борьбы с коррупцией, повышения цен на товары, повышения тарифов на коммунальные услуги, падения уровня и благосостояния людей", — отметил Медведчук в программе "60 минут".Украинский спикер верит, что мира добиться можно, ведь для этого есть реальные основания: "Партия войны" представлена сегодняшней киевской властью в большинстве, и, если она снова победит, это будет результатом продолжающейся борьбы за мир на Донбассе. И она не остановится, потому что этого хотят большинство украинцев".По мнению Медведчука, суть Минских соглашений заключается не только в прекращении огня. Вопрос идет об условиях автономии, предоставления такого статуса, который гарантировал бы безопасность."Нам, как представителям Украины, необходимо сделать все для того, чтобы вернуть Донбасс в Украину, а Украину на Донбасс на тех условиях, которые бы устроили всех граждан, находящихся на неконтролируемой Киевом территории. Надо сделать эту территорию такой, чтобы они дали согласие на возвращение в Украину. Но не территорию в Украину, как ставит сегодня вопрос киевская власть, а людей через их сознание, понимание и, самое главное, через их желание", — заключил Виктор Медведчук.