В Хьюстоне вооруженные грабители встретили ожесточенный отпор со стороны владельца парикмахерской, выставившего их за порог с помощью обычной метлы. Неудачный налет попал в объектив камеры наблюдения.

В Хьюстоне вооруженные грабители встретили ожесточенный отпор со стороны владельца парикмахерской, выставившего их за порог с помощью обычной метлы. Неудачный налет попал в объектив камеры наблюдения.В салон африканских причесок трое злоумышленников заглянули около восьми часов вечера 2 августа. "Криминальный чес" молодые люди начали с клиенток заведения, требуя у них отдать все деньги и таская их за волосы. Такой подход до глубины души возмутил стоявшего за кассой Андре Олингу — мужчина схватил метлу и двинулся на обидчиков."Этот парень — настоящий герой. Посоветовал бы я кому-нибудь сделать что-то подобное? Точно нет", — признался детектив Джефф Бриен.Олинге несказанно повезло, поскольку злоумышленник выстрелил практически в упор, но промахнулся. Отважный мужчина тут же бросился в атаку и так напугал бандитов, что, убегая, "стрелок" даже бросил пистолет.Выйти на след подозреваемых пока так и не удалось, а тем временем Андре усилил охрану своей парикмахерской, но не стал уточнять, как именно.