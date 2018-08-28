Светлана Орлова и Сергей Аксенов возглавят работу ассамблеи работников системы образованияСветлана Орлова
и Сергей Аксенов возглавят работу ассамблеи работников системы образования
Делегация Республики Крым под руководством главы региона Сергея Аксенова 29 августа посетит Владимирскую область, сообщает пресс-служба областной администрации.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова
и Сергей Аксенов возглавят работу ассамблеи работников системы образования, которая посвящена началу нового учебного года. Перед участниками ассамблеи выступит ансамбль песни и пляски имени А. В. Александрова.
Кроме того, гости вместе с руководителями Владимирской области примут участие в церемонии передачи Владимиру частицы Вечного огня из Симферополя и города-героя Севастополя. Также пройдет церемония передачи Муромской Епархии частицы мощей святителя Луки Крымского.