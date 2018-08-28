О сроках строительства дороги не сообщается
О сроках строительства дороги не сообщается
Администрация Владимира постановила подготовить проект межевания территории для строительства автодороги от Промышленного проезда до улицы Куйбышева. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.
В случае реализации этого проекта, появится еще один путь, соединяющий Рокадку и Пекинку. Дорога предусмотрена генпланом города, но о сроках строительства не сообщается.
Судя по схеме территории проектирования, новая дорога будет пересекаться с улицей Куйбышева в районе дома №16. Оттуда можно будет проехать на Промышленный проезд.