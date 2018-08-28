О сроках строительства дороги не сообщается

О сроках строительства дороги не сообщаетсяАдминистрация Владимира постановила подготовить проект межевания территории для строительства автодороги от Промышленного проезда до улицы Куйбышева. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации.В случае реализации этого проекта, появится еще один путь, соединяющий Рокадку и Пекинку. Дорога предусмотрена генпланом города, но о сроках строительства не сообщается.Судя по схеме территории проектирования, новая дорога будет пересекаться с улицей Куйбышева в районе дома №16. Оттуда можно будет проехать на Промышленный проезд.