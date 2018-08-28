Горело торговое оборудование на площади 7 квадратных метров

Горело торговое оборудование на площади 7 квадратных метровПожар произошел в торговой точке на улице Батурина, 14 (Владимирской центральный рынок), сообщает ГУ МЧС России по Владимирской области.Сообщение о пожаре поступило 28 августа в 1:48 в центр управления в кризисных ситуациях. На место происшествия спустя три минуты прибыло первое пожарное подразделение Владимирского гарнизона. Горело торговое оборудование на площади 7 квадратных метров.В 2:03 пожар уже был ликвидирован, никто не пострадал.Последствия возгорания ликвидировали 18 человек при помощи 7 единиц техники.