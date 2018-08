Пользователи фото-хостинга Imgur опубликовали гиф-изображение со школьницей, которая крайне умело жонглирует тремя мячами. За сутки посмотреть этот пост умудрились четыре миллиона человек. Оказалось, у волшебницы-жонглерши есть свой сайт и канал на YouTube.

Девушку, которая обладает удивительной ловкостью, зовут Тейлор Гленн. Видео с жонглированием она публикует в своем "Инстаграме", а также на YouTube. Канал американки называется "Taylor Tries" ("Тейлор пробует").