Камера наблюдения сняла на видео момент ограбления девушкой парфюмерного магазина. Налетчица под видом покупательницы взяла в торговом зале дорогие духи и, угрожая продавцу-консультанту ножом, убежала на улицу.

На днях в одном из районов Уфы был ограблен парфюмерный магазин. Под видом покупательницы 24-летняя девушка взяла в торговом зале дорогие духи и направилась в выходу.Разбойница достала нож и размахивая им, нагнала страху на двух сотрудниц магазина, едва не порезав испуганных женщин, а затем убежала на улицу.Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими патрульно-постовой службы задержали подозреваемую, успевшую продать духи случайному прохожему. Ей оказалась 24-летняя жительница Уфы. В настоящее время ей грозит уголовное преследование по статье "Разбой".