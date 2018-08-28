Американский велогонщик Бенджамин Кинг из команды Dimension Data стала победителем четвертого этапа престижной веломногодневной гонки – испанской Вуэльты. Очередной этап пролегал между Велес-Малагой и Альфакаре.

Американский велогонщик Бенджамин Кинг из команды Dimension Data стала победителем четвертого этапа престижной веломногодневной гонки – испанской "Вуэльты". Очередной этап пролегал между Велес-Малагой и Альфакаре.Американец преодолел дистанцию в 161,4 километра за 4 часа 33 минуты 12 секунд. Следом за ним финишировал представляющий Казахстан Никита Стальнов из Astana Pro Team, приехав спустя две секунды после Кинга. Замкнул тройку лучших француз Пьер Роллан из EF Education First-Drapac P/B Cannondale. Его отставание от победителя составило 13 секунд.Среди российских спринтеров лучшее результат показал Павел Кочетков из Katusha-Alpecin, занявший 47 место с отставанием в 8 минут 11 секунд. В общем зачете среди россиянин лучшим является партнер Кочеткова по команде – Ильнур Закарин. Он занимает 34 место, в то время как сам Кочетков располагается на 50 месте.Лидером генеральной классификации является поляк Михал Квятковский (Sky Team), вторую строчку занимает немецкий гонщик Эммануэль Бухман из Bora-Hansgrohe (+7 секунд), третий – Саймон Йейтс из Mitchelton-Scott (+10 секунд).