28.08.2018

2018-08-28 12:35:29

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (31(9632) от 28 августа 2018 года).

ОТЛИЧИВШИЕСЯ ДОСТОЙНО ОТМЕЧЕНЫ

Приказом министра внутренних дел Российской Федерации за заслуги в поддержании законности и правопорядка, образцовое исполнение служебных обязанностей медалью МВД России «За доблесть в службе» награждены трое сотрудников отдела МВД России по району Кузьминки г. Москвы. Читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов представил нового заместителя начальника управления подполковника внутренней службы Сергея Субботина на совещании с участием руководителей служб и подразделений управления. Подробности читайте на странице 2.



РЕЗУЛЬТАТ — БРОНЗА

В период с 12 по 19 августа 2018 года в г. Хунедоаре (Румыния) прошёл чемпионат мира по мини-футболу среди полицейских WISPA-2018, в котором приняли участие более 210 сотрудников правоохранительных органов из 22 команд, представлявших 20 стран мира. Читайте на странице 2.



ПОЛИЦЕЙСКИЕ УСТАНОВИЛИ ФЛАГ МВД РОССИИ НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

«Знаковое событие для всех сотрудников МВД России состоялось на высочайшей точке Европы — горе Эльбрус в Кабардино-Балкарской Республике. Читайте на странице 2.



В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО

Уважаемая редакция! Хочу через газету поздравить моего отца, сержанта милиции Виктора Васильевича Васина. На минувшей неделе ему исполнилось 90 лет. Вся его сознательная жизнь была тесно связана с правоохранительными органами. Читайте на странице 2.



ЧЕМПИОНАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

На минувшей неделе на полигоне Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского проходил чемпионат столичного правоохранительного гарнизона по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Подробнее на странице 3.



НАЧНЁМ С ДЕТВОРЫ

О празднике-фестивале «Безопасная столица», организованном одноимённым общественным объединением по инициативе руководителя проекта, председателя Комиссии по безопасности Московской городской думы Инны Святенко, мы уже писали. В минувшие выходные местом его проведения был выбран Сад имени Баумана. Подробности на странице 3.



ПЕРВЫЕ НАВЫКИ

Вот и пролетело очередное лето. Пролетело, оставив массу впечатлений, приятных воспоминаний. Но лето не для всех было порой отдыха. Многие девятиклассники, сдав экзамены в школе и получив аттестат, стали готовиться к новым испытаниям — поступлению в учебные учреждения среднего профессионального образования. Читайте на странице 3.



ПАТРУЛЬНО­ПОСТОВОЙ СЛУЖБЕ ПОЛИЦИИ — 95 ЛЕТ

2 сентября отмечает профессиональный праздник «лицо российской полиции» — патрульно­постовая служба. Именно она является тем полицейским подразделением, с которым чаще всего, как и с участковыми уполномоченными, приходится сталкиваться российским гражданам. Читайте на странице 4.



«ОТДЕЛЬНЫЙ», НО ОТ УПРАВЛЕНИЯ НЕОТДЕЛИМЫЙ

Отдельный батальон ППСП УВД по ЗАО, как и аналогичные строевые подразделения в других столичных округах, говоря служебным языком, создан «в целях организации и обеспечения правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых мероприятий, обеспечения правопорядка на улицах и в других общественных местах, а также как резерв оперативного реагирования при возникновении массовых беспорядков в г. Москве». Подробности читайте на странице 5.



КАТЕР В ПОМОЩЬ…

Работа патрульно-постовой службы полиции — не из лёгких. В любое время года и суток её сотрудники обеспечивают покой и порядок в городе. Корреспонденты газеты «Петровка, 38» выехали в рейд с экипажем ОР ППСП ОМВД России по району Строгино. Читайте на странице 6.



СОБЛЮДАЯ БАЛАНС

Начальник Центра профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Вячеслав ИППОЛИТОВ многие годы придерживается простого, но важного правила: максимально отдавая себя службе, нужно не менее усердно заботиться о близких. Читайте на странице 7.



МОСКВА — НОВАЯ, И УЧАСТКОВЫЙ ПУНКТ — НОВЫЙ

На территории оперативного обслуживания межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы открылись двери нового участкового пункта полиции, сотрудниками которого будет осуществляться охрана правопорядка и обеспечение спокойствия около 4000 жителей. Читайте на странице 8.



ВСЁ ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Увлекательное мероприятие для воспитанников Филимонковского детского дома-интерната организовали Общественные советы при УТ МВД России по ЦФО, при УВД по ТиНАО и при УВД на Московском метрополитене. Читайте на странице 8.



ПРОСТО ТАК, ПРОХОЖИЙ…

Начальник УВД по САО полковник полиции Алексей Ионов вручил благодарность и ценный подарок мужчине, оказавшему содействие при задержании подозреваемого в нападении на сотрудников полиции. Читайте на странице 8.



ШАШЛЫК ИЗ ТЕБЯ БУДЕТ

Между двумя посетителями парка в Останкинском районе Северо-Восточного административного округа столицы произошёл конфликт, в ходе которого неизвестный мужчина нанёс несколько ударов шампуром 49-летнему москвичу, после чего скрылся с места происшествия. Читайте на странице 8.



ДЕТИ УЛИЦ

Возле забора одного из домов по Старокачаловской улице, после звонка местного жителя в службу «02», был обнаружен новорождённый ребёнок — девочка. Малышку госпитализировали в одну из городских больниц. Читайте на странице 8.



В ПОЛКУ ЗАВАРИЛИ НА ПРАЗДНИК КАШУ

Традиционный спортивный праздник прошёл в 1-м оперативном полку полиции ГУ МВД России по г. Москве. Состязания прошли с подъёмом, весело и… вкусно. Подробности читайте на странице 9.



СРЕДИ «СЕКРЕТНЫХ ГЕНИЕВ»

За плечами полковника милиции Алексея Филипповича ПЕТРУШИНА почти 92 прожитых года. Возраст солидный, который вмещает в себя множество событий. Продолжение на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



НЕ ЗРЯ ИМЕЛ ТАКУЮ ФАМИЛИЮ

Динамовец Виктор Царёв, рекордсмен книги Гиннесса, был совершенно необыкновенным человеком. Взрослый жизненный путь начал футболистом, а закончил артистом. Подробнее на странице 14.



ГУБЕРНАТОР ВСЕЙ СИБИРИ

Ранее в нашей рубрике было рассказано о вельможе екатерининского времени Юсупове, но, рассказав о его сказочных богатствах, нельзя обойти молчанием московский дом князя Матвея Петровича Гагарина на Тверской (разобран в 1912 году). Продолжение на странице 14.



ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ УСАДЬБЫ КУСКОВО

Очень важно нашим дорогим ветеранам, вдовам сотрудников МВД и МЧС, погибшим при исполнении служебного долга, не замыкаться в себе, находить больше, так сказать, точек соприкосновения с жизнью, общаться и получать положительные эмоции. Подробности читайте на странице 15.



ДЯДЯ ЛЁША — ПОЛИЦЕЙСКИЙ-БОГАТЫРЬ

(Окончание. Начало в № 23—30.)

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Важный жизненный урок:

Вы должны иметь всё время

Поисковый маячок… Читайте на странице 16.



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