Экзотические змеи в самом центре Москвы: из квартиры на Ленинском проспекте спасатели вывезли сразу 20 пресмыкающихся, в том числе ядовитых. Несколько раз змеям удавалось сбежать от хозяина, они выползали на улицу и держали в страхе весь дом. Зачем понадобилось устраивать серпентарий под боком у соседей?

Экзотические змеи в самом центре Москвы: из квартиры на Ленинском проспекте спасатели вывезли сразу 20 пресмыкающихся, в том числе ядовитых. Несколько раз змеям удавалось сбежать от хозяина, они выползали на улицу и держали в страхе весь дом. Зачем понадобилось устраивать серпентарий под боком у соседей?Это дверь обычной московской квартиры, где долгое время проживали два десятка рептилий. Сейчас змей под ногами не видно, они на передержке, хозяина, судя по всему, тоже нет дома. Интересно, что соседи по лестничной площадке к защите от представителей дикой природы подошли основательно: плотная металлическая дверь, чтобы уж точно никто не прополз.На кадрах спецоперации по изъятию пресмыкающихся террариумы — по всей квартире. Точнее, вся квартира — как террариум.— Вот, в самом низу, видишь — это гадюка!— Нет, гадюка сверху, а снизу — это тропическая какая-то.Гостья не из тропиков — с Дальнего Востока: амурский полоз. А еще гадюки, взрослые и детеныши. Есть и огромный паук. Рептилии повсюду, даже в холодильнике.Сам "змеиный король" прячет лицо, имени своего не называет. Уверяет: его питомцы очень дружелюбны, главное — правильный подход. Мужчина — якобы профессиональный зоолог, а его квартира — лаборатория для научных исследований.— Я не занимался разведением этих животных, это требует значительно более серьезных технологических условий. В целом было интересно изучение онтогенеза, может, внести некую лепту в сохранение редких видов.Змей в подъезде и во дворе жители этого дома встречали постоянно. Месяц назад полутораметрового полоза с дерева снимали спасатели.— Женщина шла вот здесь по тротуару с ребенком — навстречу ей ползла желтая змея. Одну змею убили дворники, вторую снимали МЧС.— Ее поймали в подвале, а эту нашли в плитке у подъезда.Впрочем, сам зоолог от уличных змей открещивается: мол, не его это, слишком неинтересные для науки и совсем не ядовитые. А в обычном московском дворе продолжают делиться впечатлениями о знакомстве с дикой природой.— Вот там точно я одну змею раздавленную видел. Видимо, ползла, машиной раздавило.Особенно рады школьники: еще бы — уроки зоологии, по сути, с наглядным примером. Дальнейшая судьба змей неизвестна. Для начала весь серпентарий отправили в центр передержки на осмотр к ветеринарам.