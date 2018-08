Загрязнённый воздух вредит не только лёгким. Оказалось, что он также может привести к снижению когнитивных способностей. По иронии судьбы это открытие сделали китайские учёные, постоянно страдающие от смога.

Загрязнение воздуха опасно не только для лёгких. Его длительное воздействие также может привести к снижению когнитивных способностей человека, выяснили китайские учёные.Мало кого можно удивить фразой о том, что загрязнённый воздух пагубным образом сказывается на физическом здоровье человека. Однако жители мегаполисов и городов поменьше привыкли к неблагоприятной экологической обстановке и редко задумываются о том, что ежегодно от заболеваний, вызванных загрязнением воздуха, погибают около трёх миллионов человек. К 2050 году это число, по расчётам учёных, вырастет до 6,6 миллиона в год.Одно из недавних исследований показало, что токсичный воздух связан с чрезвычайно высокой смертностью у людей с психическими расстройствами, ещё одна работа связывала его воздействие с увеличением заболеваний у детей, в то время как другой анализ обнаружил, что люди, живущие вблизи оживлённых дорог, имели повышенный риск развития деменции (слабоумия).При этом специалисты мало что знают о влиянии загрязнённого воздуха на когнитивные способности человека. Предыдущие исследования показали, что смог негативно сказывается на умственных способностях студентов. В новой работе учёные впервые исследовали воздействие этого экологического фактора на людей всех возрастов.Сяобо Чжан (Xiaobo Zhang) из Пекинского университета и его коллеги из других институтов изучили результаты тестов когнитивных навыков (языковых и арифметических) более 31 тысячи жителей Китая в возрасте старше 10 лет. Тесты были проведены в рамках программы China Family Panel Studies в течение 2010-2014 годов. В математическом тесте было 24 стандартизированных вопроса, а в языковом — 34 задания на распознавание слов.Учёные сопоставили данные по "успеваемости" опрошенных с официальной информацией об уровне загрязнения воздуха в городах, в которых проживали тестируемые люди. В частности, специалисты изучали данные о загрязнении атмосферы диоксидом азота, диоксидом серы и твёрдыми частицами диаметром менее 10 микрометров.Новая работа, опубликованная в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, показала, что долгосрочное воздействие загрязнения воздуха ухудшает когнитивные способности мозга, что оборачивается снижением результатов в языковых и математических тестах.Примечательно, что воздействие загрязнённого воздуха больше сказывается на языковых способностях, нежели на математических. Более того, оказалось, что на мужчин загрязнённый воздух влияет сильнее."Мы предполагаем, что загрязняющие вещества больше вредят белому веществу мозга, которое связано в основном с функционированием языка", — говорит Чжан. Он также отмечает, что необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, почему на мужчинах загрязнение воздуха сказывается больше. В нынешнем исследовании учёные установили, что негативное влияние трёхлетнего накопительного воздействия загрязнения воздуха на результаты языковых тестов мужчин было на 49 процентов сильнее, чем у женщин."Влияние загрязнения воздуха на языковые тесты становится более выраженным по мере старения людей, что особенно верно в случае менее образованных мужчин", — добавляет Чжан.Несмотря на то, что исследование проводилось в Китае, его результаты, скорее всего, актуальны и для других стран. Так, Деррик Хо (Derrick Ho) из Гонконгского политехнического университета говорит, что влияние загрязнённого воздуха на когнитивные способности значительно, и его группа сделала аналогичные предварительные выводы в своей работе."Причина в том, что высокое загрязнение воздуха потенциально может быть связано с окислительным стрессом, нейровоспалением и нейродегенерацией человека", — говорит он.По мнению одного из авторов исследовательской группы Си Чэня (Xi Chen) из Йельской школы здоровья населения, нет кратчайшего пути решения этой проблемы. Он считает, что правительства должны принимать конкретные меры по снижению загрязнения воздуха. В Поднебесной загрязнение воздуха постепенно снижается, но остаётся в три раза выше пределов нормы ВОЗ.Согласно данным ВОЗ, 20 наиболее загрязнённых городов мира находятся в развивающихся странах. В Китае располагается несколько из этих городов. Страна на протяжении последних пяти лет ведёт "войну против загрязнения".Добавим, что проблему загрязнения воздуха пытаются решить не только в Поднебесной. Например, голландские студенты придумали рюкзак, помогающий очистить воздух для дыхания, а власти Чехии предложили бороться с проблемой с помощью пива.