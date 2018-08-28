Между французским артистом Сами Насери и российским видеоблогером Егором Luckyman Бабаковым произошел конфликт. Причиной тому стали снятые видеоролики.

Между французским артистом Сами Насери и российскимвидеоблогером Егором Luckyman Бабаковым произошел конфликт. Причиной томустали снятые видеоролики.Молодой человекрассказал об угрозах, которые поступили в его адрес со стороны звезды фильма "Такси".Инцидент произошел в московской больнице, где находился Насери.По словамблогера, конфликт произошел из-за двух роликов, которые он снимал с участием артиста.По словам Бабакова, он должен был выплатить конкретную сумму."Далеесумма шла от 400 тысяч просмотров мы платим за каждые 100 тысяч просмотроводного ролика. А о втором ролике мы не договаривались", – цитирует блогера РЕН ТВ. ТакжеБабаков рассказал, что после съемок довез актера до дома по пробкам, после чегоСами избили в столичном караоке-баре.Дракапроизошла из-за того, что две компании не поделили микрофон. А в больнице, кудаприехала к актеру блогер, в процессе обсуждения условий сотрудничества началисьоскорбления и угрозы. "Он снимал штаны. Он показывал пятую точку намна территории больницы. Вел себя неадекватно", – поделился Бабаков.По егословам, актер угрожал разбить ему голову дрыном. После таких заявлений, пословам молодого человека, он два дня ходил, оборачиваясь из-за животногостраха.