Между французским артистом Сами Насери и российским
видеоблогером Егором Luckyman Бабаковым произошел конфликт. Причиной тому
стали снятые видеоролики.
Между французским артистом Сами Насери и российским
видеоблогером Егором Luckyman Бабаковым произошел конфликт. Причиной тому
стали снятые видеоролики.
Молодой человек
рассказал об угрозах, которые поступили в его адрес со стороны звезды фильма "Такси".
Инцидент произошел в московской больнице, где находился Насери.
По словам
блогера, конфликт произошел из-за двух роликов, которые он снимал с участием артиста.
По словам Бабакова, он должен был выплатить конкретную сумму.
"Далее
сумма шла от 400 тысяч просмотров мы платим за каждые 100 тысяч просмотров
одного ролика. А о втором ролике мы не договаривались", – цитирует блогера РЕН ТВ. Также
Бабаков рассказал, что после съемок довез актера до дома по пробкам, после чего
Сами избили в столичном караоке-баре.
Драка
произошла из-за того, что две компании не поделили микрофон. А в больнице, куда
приехала к актеру блогер, в процессе обсуждения условий сотрудничества начались
оскорбления и угрозы. "Он снимал штаны. Он показывал пятую точку нам
на территории больницы. Вел себя неадекватно", – поделился Бабаков.
По его
словам, актер угрожал разбить ему голову дрыном. После таких заявлений, по
словам молодого человека, он два дня ходил, оборачиваясь из-за животного
страха.