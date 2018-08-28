Используя служебное положение злоумышленница похитила деньги в сумме более 20 тысяч рублей, которые впоследствии потратила на ремонт личного автомобиля и выплаты по долговым обязательствам.

Следственным отделом ОМВД России по Собинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Лакинск, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).Установлено, что подозреваемая, занимая должность заместителя управляющего одного из магазинов сети супермаркетов, расположенных в городе Лакинск, присвоила вверенные денежные средства в сумме более 20 тысяч рублей.В конце рабочей смены девушка, согласно своим должностным обязанностям, произвела изъятие денежных средств из трех касс для формирования инкассаторского пакета. Убедившись, что в этот момент за ней никто не наблюдает, фигурантка забрала часть денег себе.Впоследствии, узнав о хищении денег, управляющий магазином обратился с заявлением в полицию. Подозреваемая в присвоении денежных средств была задержана и дала признательные показания, пояснив, что деньги потратила на ремонт личного автомобиля и выплаты по долговым обязательствам.Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается.