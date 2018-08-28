Скоро в семье 26-летней Дарьи Мельниковой и 34-летнего Артура Смольянинова произойдет радостное событие. Актриса во второй раз станет мамой.

Скоро в семье 26-летней Дарьи Мельниковой и 34-летнего АртураСмольянинова произойдет радостное событие. Актриса во второй раз станет мамой.В настоящее времяартистке, готовящейся уйти в декретный отпуск, в Театре имени Ермоловой готовятзамену. Но только на время."Ее роли в спектаклях"Утиная охота" и "Утюги" на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарьяпосле рождения ребенка будет готова, она сможет сразу вернуться на сцену", -приводит слова представителя театра Сама Мельникова свое интересноеположение не комментирует, но и не скрывает."Когда мы с мужем поженилисьв 2013 году, все говорили, что мы сделали это тайком. Но это не так. Мы простовзяли и расписались, и это не должно было никого волновать", – заявила звездасериала "Папины дочки". А недавно актриса призналась, что трудностей не боится,поскольку считает себя уже опытной мамой.Отметим, знаменитость воспитываетдвухлетнего сына. Примечательно,что Мельникова родила первенца в день рождения супруга. Материнство настолько пришлось Дарье по душе, чтоона начала вести свой блог об этом и даже создала марку одежды для беременных икормящих.Добавим, что личнаяжизнь актрисы Дарьи Мельниковой – тайна за семью печатями. Артистка практическине дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много работает,уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием сына.