Скоро в семье 26-летней Дарьи Мельниковой и 34-летнего Артура
Смольянинова произойдет радостное событие. Актриса во второй раз станет мамой.
Скоро в семье 26-летней Дарьи Мельниковой и 34-летнего Артура
Смольянинова произойдет радостное событие. Актриса во второй раз станет мамой.
В настоящее время
артистке, готовящейся уйти в декретный отпуск, в Театре имени Ермоловой готовят
замену. Но только на время.
"Ее роли в спектаклях
"Утиная охота" и "Утюги" на время перейдут другой актрисе. Но как только Дарья
после рождения ребенка будет готова, она сможет сразу вернуться на сцену", -
приводит слова представителя театра Сама Мельникова свое интересное
положение не комментирует, но и не скрывает.
"Когда мы с мужем поженились
в 2013 году, все говорили, что мы сделали это тайком. Но это не так. Мы просто
взяли и расписались, и это не должно было никого волновать", – заявила звезда
сериала "Папины дочки". А недавно актриса призналась, что трудностей не боится,
поскольку считает себя уже опытной мамой.
Отметим, знаменитость воспитывает
двухлетнего сына. Примечательно,
что Мельникова родила первенца в день рождения супруга. Материнство настолько пришлось Дарье по душе, что
она начала вести свой блог об этом и даже создала марку одежды для беременных и
кормящих.
Добавим, что личная
жизнь актрисы Дарьи Мельниковой – тайна за семью печатями. Артистка практически
не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много работает,
уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием сына.