Из магазина самообслуживания злоумышленница похитила четыре десятка плиток шоколада и несколько упаковок кофе, спрятав товар под одеждой.

26 сентября текущего года отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней безработной жительницы города Покров по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).15 сентября, находясь в одном из магазинов самообслуживания в городе Покров, девушка похитила 42 плитки шоколада и несколько упаковок кофе, спрятав товар под одеждой. Материальный ущерб от действий злоумышленницы составил 7 500 рублей.Изучив записи с камер наблюдения, полицейские установили личность и задержали подозреваемую. Похищенное фигурантка успела реализовать по низкой цене, а вырученные деньги потратила.В настоящее время 22-летняя жительница Покрова проверяется на причастность к совершению аналогичных краж на территории района. Расследование уголовного дела продолжается.