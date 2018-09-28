Музыкальный продюсер Яна Рудковская вновь доказала, что смело может претендовать на звание иконы стиля. На благотворительном вечере Натальи Водяновой знаменитость затмила всех.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская вновь доказала, чтосмело может претендовать на звание иконы стиля. На благотворительном вечереНатальи Водяновой знаменитость затмила всех.Известная супермодель и попечитель благотворительного фонда "Обнаженныесердца" Наталья Водянова устроила роскошный ужин. Событие прошло в рамках парижскойНедели моды, поэтому на прием пришло множество российских и зарубежных звезд.Вечер Naked Heart France Gala Dinner посетили Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Белла Хадид,Елена Перминова, Наташа Поли, Тони Гаррн и многие другие. Для похода намероприятие звезды выбрали роскошные вечерние туалеты.Хозяйка ужина НатальяВодянова встречала гостей в экстремально коротком платье алого оттенка в белыйгорошек. Американская топ-модель Белла Хадид выбрала длинное атласноерозовое платье, которое идеально подчеркивало ее изящную фигуру.Однако всех присутствующихмодниц заткнула за пояс 43-летняя Яна Рудковская. Продюсер появилась намероприятии вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко. Знаменитостивеликолепно смотрелись вместе. Олимпийский чемпион был облачен в классическийчерный костюм, а его супруга в роскошное дизайнерское платье с бархатнымивставками сходного цвета."Вауууууу🔥🔥🔥(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Всеплатья на Вас очень красивые и безупречны", "Шикос ))) Яночка всегда на высоте ✌️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Яна красивее Водяновой !", "Первыйассоциация-черная орхидея", "Шииииикааарно!!!!!", "Очень красиво😍 ассоциация – черный лебедь👍", – писали восхищенные интернет-обыватели подснимками Яны в Сети.