Музыкальный продюсер Яна Рудковская вновь доказала, что
смело может претендовать на звание иконы стиля. На благотворительном вечере
Натальи Водяновой знаменитость затмила всех.
Музыкальный продюсер Яна Рудковская вновь доказала, что
смело может претендовать на звание иконы стиля. На благотворительном вечере
Натальи Водяновой знаменитость затмила всех.
Известная супермодель и попечитель благотворительного фонда "Обнаженные
сердца" Наталья Водянова устроила роскошный ужин. Событие прошло в рамках парижской
Недели моды, поэтому на прием пришло множество российских и зарубежных звезд.
Вечер Naked Heart France Gala Dinner посетили Яна Рудковская, Евгений Плющенко, Белла Хадид,
Елена Перминова, Наташа Поли, Тони Гаррн и многие другие. Для похода на
мероприятие звезды выбрали роскошные вечерние туалеты.
Хозяйка ужина Наталья
Водянова встречала гостей в экстремально коротком платье алого оттенка в белый
горошек. Американская топ-модель Белла Хадид выбрала длинное атласное
розовое платье, которое идеально подчеркивало ее изящную фигуру.
Однако всех присутствующих
модниц заткнула за пояс 43-летняя Яна Рудковская. Продюсер появилась на
мероприятии вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко. Знаменитости
великолепно смотрелись вместе. Олимпийский чемпион был облачен в классический
черный костюм, а его супруга в роскошное дизайнерское платье с бархатными
вставками сходного цвета.
"Вауууууу🔥🔥🔥
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.", "Все
платья на Вас очень красивые и безупречны", "Шикос ))) Яночка всегда на высоте ✌️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Яна красивее Водяновой !", "Первый
ассоциация-черная орхидея", "Шииииикааарно!!!!!", "Очень красиво😍 ассоциация – черный лебедь👍", – писали восхищенные интернет-обыватели под
снимками Яны в Сети.