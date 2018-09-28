В этом году Владимир Пресняков отметил юбилей.Самый оригинальный подарок на 50-летие преподнесла ему супруга, певица Наталья Подольская.

В этом году Владимир Пресняков отметил юбилей.Самый оригинальный подарок на 50-летие преподнесла ему супруга, певица Наталья Подольская.Владимир Пресняков и Наталья Подольская являются одной из самых крепких и гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Они вместе уже 13 лет. В этом году в жизни влюбленных случилось важное событие – Владимиру исполнилось 50 лет. Круглую дату отметили в узком семейном кругу. Самый оригинальный подарок преподнесла ему супруга Наталья Подольская."У меня было несколько подарков. Самый оригинальный, наверное, тот подарок, который заставил его плакать. Это был фильм, музыкальный фильм. Был написан музыкальный трек со специальным текстом про него… Это было безумно трогательно и очень круто. И Володя плакал", – цитирует Наталью Подольскую .У супругов очень трепетные отношения. Так, Владимир Пресняков трогательно называет жену Тусей, ангелочком и другими ласковыми словами, причем делает это публично. Многие совместные публикации, выложенные на страничке в социальной сети Instagram, Пресняков так и подписывает. Впрочем, к Наталье очень хорошо относятся и другие родственники мужа. Об этом рассказала сама Подольская."Лена (свекровь. – Прим.ред.) сразу приняла меня в дом как родную. При первой встрече, как сейчас помню, они с Петровичем (свекор. – Прим.ред.) меня обняли и расцеловали в щеки, как будто мы были сто лет знакомы", – сообщила певица.Подольскую не волнует, что у нее почти все родные – знаменитости. "Я не отношусь к своей семье как к чему-то сверхъестественному. Меня окружают обычные люди, и я отношусь к ним точно так же. Просто семья у нас очень счастливая и дружная, вот и все", – заключила артистка.