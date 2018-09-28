В Сети появилась информация о свадьбе Людмилы Максаковой. Избранником известной актрисы стал ее давний друг, актер Станислав Садальский.

В Сети появилась информация о свадьбе Людмилы Максаковой. Избранником известной актрисы стал ее давний друг, актер Станислав Садальский.О том, что Людмила Максакова выходит замуж, журналисты узнали практически случайно. Репортеры попытались выяснить отношение артистки к новому скандалу, который развернулся вокруг ее дочери Марии, однако та категорически отказалась комментировать шумиху, тогда они связались с ее давним другом, актером Станиславом Садальским. Тот-то и заявил о свадьбе."Я сам к свадьбе готовлюсь! С кем? С Людмилой Максаковой, конечно!" – цитирует Станислава Садальского . Какие-либо подробности предстоящего торжества артист предпочел не разглашать. Впрочем, не все отнеслись всерьез к заявлению эпатажного актера. В Сети некоторые поклонники высказали предположение, что Садальский просто пошутил.Ранее стало известно, что Мария Максакова, которая полтора года назад похоронила любимого мужа, экс-депутата Дениса Вороненкова, недавно вновь вышла замуж. Не успел отзвучать марш Мендельсона, как оперная дива узнала, что новый спутник жизни, некий Далхат Халаев, который младше нее на десять лет, продал ее имущество, а именно – преподнесенные ей в качестве подарка апартаменты в центре Москвы. Мужчина продал квартиру, даже не спросив совета у жены. Узнав о подлости, Максакова подала в суд на Халаева.Напомним, Денис Вороненков и Мария Максакова поженились марте 2015 года. В 2016-м у пары родился сын Иван. Вскоре супруги уехали жить в Киев, чтобы скрыться от следствия. 23 марта 2017 года Вороненкова убили в центре украинской столицы. Мария Максакова отказалась возвращаться в Россию.