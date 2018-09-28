Три подростка жестоко избили своего сверстника, четвертый при этом снимал расправу на видео. Участники драки были задержаны полицейскими, а затем отпущены домой. В настоящее время СКР проводит доследственную проверку инцидента.

В минувший четверг, 27 сентября, три подростка в Смоленске устроили жестокую расправу над своим сверстником. Мальчик, снявший инцидент на камеру, поделился видео с мамой пострадавшего в качестве доказательства того, что сам он не принимал непосредственного участия в избиении.Подростки, каждому из которых 15-16 лет, были задержаны полицейскими, допрошены и отпущены домой. Мама потерпевшего в социальной сети поделилась историей встречи с одним из участников драки: "Этот отморозок, который прыгал по моему сыну, вчера мне сказал, чтобы я ему спасибо сказала за то, что их только трое было, а собирались больше человек бить."Родственники пострадавшего рассказали о том, что в настоящий момент избитый мальчик чувствует себя плохо, на спине у него глубокие раны, и он не может спать, поскольку нет такого положения на подушке, в каком можно безболезненно разместить разбитую голову.По словам мамы пострадавшего, она сильно переживает за вероятные последствия: "Несколько лет назад моему сыну в онкологическом центре Москвы делали операцию по удалению части почки. Теперь после таких ударов даже боюсь подумать!"Причина избиения остается пока тайной, однако имена напавших прекрасно известны как пострадавшему, так и его матери. К примеру, она утверждает, что зачинщиком драки стал тот, кто снимал расправу на камеру: "Он был другом моего сына и был всегда вхож в наш дом!" Сейчас он стоит на профилактическом учете в полиции, а совсем недавно над ним был суд.Смоленское отделение СК России заинтересовалось опубликованным видео, сообщается, что проводится доследственная проверка инцидента, в рамках которой будут установлены все обстоятельства преступления, а также личности всех его участников и их роли.Следует отметить, что в настоящее время активные пользователи социальных сетей нашли аккаунты каждого участника расправы и даже их домашние адреса.