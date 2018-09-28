Ветераны органов внутренних дел выразили глубокую признательность врачам и организаторам за доброжелательное и чуткое отношение.

По инициативе председателя Совета ветеранов УМВД России по Владимирской области Бориса Пелевина, начальника МСЧ регионального УМВД Олега Замуленко и председателя Совета ветеранов Александровского ОМВД Александра Анисимова 26 сентября текущего года в город Александров с особой миссией – провести медицинский осмотр ветеранов органов внутренних дел приехал «Передвижной центр здоровья» общественной организации «Милосердие и порядок».К назначенному времени приглашенные ветераны находилась около здания Александровского ОМВД и ожидали приезда специализированной медицинской машины. Администратор пригласила первых пациентов, и бригада медиков приступила к обследованию. Ветераны и члены их семей получили возможность сделать электрокардиограмму сердца и ультразвуковую диагностику, получить консультацию врача-терапевта. Пациенты единогласно отметили внимательность и профессионализм медицинских работников.В результате медицинское обследование прошли 45 человек. Все они получили соответствующие врачебные заключения и необходимые рекомендации. Нуждающиеся в дальнейшем лечении в ближайшее время будут приглашены на стационарное обследование и лечение в госпиталь областного УМВД.Ветераны органов внутренних дел выразили глубокую признательность врачам и организаторам за доброжелательное и чуткое отношение.