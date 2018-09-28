Истребитель F-35B вооруженных сил США впервые принял участие в настоящих боевых действиях. Машин нанесла удар по позициям боевиков Талибана (запрещен в России) в Афганистан. Информация о переброске F-35B в Афганистан появилась еще вчера. Ударный амфибийный корабль USS Essex пришел в северную часть Аравийского моря из Аденского пролива.

Истребитель F-35B вооруженных сил США впервые принял участие в настоящих боевых действиях. Машина нанесла удар по позициям боевиков "Талибана" (запрещен в России) в Афганистане, сообщает телеканал CNN.Информация о переброске F-35B в Афганистан появилась еще вчера. Американские журналисты узнали, что ударный амфибийный корабль USS Essex пришел в северную часть Аравийского моря из Аденского пролива. На его борту базируется несколько новых истребителей.F-35B – это модификация с укороченным взлетом и посадкой, созданная специально для флота и Корпуса морской пехоты США. На нее установили сразу два двигателя: подъемный и подъемно-маршевый. Это позволяет истребителю подниматься в воздух даже с кораблей вроде USS Esseх, которые обычно несут вертолеты или конвертопланы и не имеют полноценной взлетной палубы.Ради укороченных влета и посадки F-35B пришлось пожертвовать рядом важных параметров. Так, топлива ему хватает всего на 833 километра, в то время как боевой радиус обычного F-35A – 1093 километра. Оружия на борт морская версия берет также меньше: 6800 килограммов против 8160 килограммов. Помимо этого, у версии В нет встроенной пушки. Приходится подвешивать специальный контейнер с 25-миллиметровым орудием.Хотя по одному параметру палубная версия превосходит обычную – это цена. Стоимость одного самолета модификации B – 122 миллиона долларов, F-35А – 94 миллиона долларов.