Московский районный суд Казани арестовал до 26 октября 43-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении ребенка-инвалида. Позже стало известно, что пострадавший подросток страдает аутизмом. Возбуждено уголовное дело по статье Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Московский районный суд Казани арестовал до 26 октября 43-летнего местного жителя, подозреваемого в избиении ребенка-инвалида.Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь минздрава Татарстана Альфия Хасанова, 19 сентября в отдел полиции Казани поступило заявление об избиении 17-летнего подростка у станции метро. По версии следствия, юношу избил 43-летний мужчина, который скрылся после содеянного. На следующий день установили личность нападавшего.Позже стало известно, что пострадавший подросток страдает аутизмом. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".