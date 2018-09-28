Знаменитый фигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионки Игр-2018 Алины Загитовой на турнире Небельхорн Трофи. Россиянка выступила в немецком Оберстдорфе.

Знаменитыйфигурист и хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление чемпионкиИгр-2018 Алины Загитовой на турнире Небельхорн Трофи. Россиянка выступила в немецком Оберстдорфе.Загитова установила новый мировойрекорд. 27 сентября она заняла первое место в короткой программе.При этом юнаяфигуристка оценила свою победу довольно скромно. "Я очень нервничала, но дляпервого раза я откатала неплохо. Я скучала по соревнованиям, в обычной жизниневозможно получить такого адреналина, как здесь", – цитирует спортсменку Golden Skate.Прокомментировал выступлениеАлины и Илья Авербух. По его мнению, фигуристка находится в хорошей форме, нопредложил не переоценивать ее достижения.Он практически объявил "бойкот"ее рекордам. "Я бы вообще не обращал внимания на эти рекорды, потому что новаясистема. Чтобы рекорды бились, нужно достаточно долгое время. В фигурномкатании есть только два рекорда – первое место и любовь зрителей. Другиерекорды нам не нужны", – отметил Авербух.Хореограф напомнил, что Загитова сейчас переживает сложный переход – постолимпийский сезон. "Нет покастабильности, мы видели не столь удачное сцепление на прокатах, но главное, чтоона в борьбе, она хочет побеждать", – приводит слова Авербуха ТАСС. Также специалист отметил, что после Олимпиады страшнее всего потерять мотивацию, как это произошло с Аделиной Сотниковой и Юлией Липницкой.свою очередь консультант сборной России и заслуженный тренер СССР ТатьянаТарасова осталась довольна выступлением Алины Загитовой. "Очень приятно ипотрясающе здорово, что она на первом своем старте показывает самый высокийуровень элементов. За первый каскад лутц – риттбергер я бы ей поставила лучшиебаллы", – цитирует тренера РИА Новости. По ее словам, фигуристка спервого старта доказала превосходство над соперницами.Отметим, по итогам короткой программы Загитованабрала 79.93 балла. Это лучший результат с тех пор, как летом 2018 годаконгресс Международного союза конькобежцев (ИСУ) изменил систему начислениябаллов. Произвольныепрограммы фигуристки представят 28 сентября.