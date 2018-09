Футбольный клуб Барселона разработал обновленный дизайн своего логотипа, который собираются использовать уже в сезоне-2019/20. Отметим, что эмблема сине-гранатовых не менялась с 2002 года. Обновленный логотип каталонского клуба был утвержден на совете директоров.

Футбольный клуб "Барселона" разработал обновленный дизайн своего логотипа, который собирается использовать уже в сезоне-2019/20. Отметим, что эмблема сине-гранатовых не менялась с 2002 года. Обновленный логотип каталонского клуба был утвержден на совете директоров.20 октября он должен будет получить одобрение на ассамблее членов "Барселоны", сообщается на официальном сайте сине-гранатовых.Основным отличием обновленного логотипа от прежнего является исчезновение аббревиатуры FCB (Football Club Barcelona). Клуб подготовил видео, в котором показано, как менялась эмблема "Барсы", начиная с 1899 года.This is the proposed update to the Barça crest, subject to member approval