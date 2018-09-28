По данным Костромского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе прогнозируется понижение температуры. Это значит, что не за горами повсеместный пуск тепла в жилом фонде и на объектах социальной сферы.

По данным Костромского гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе прогнозируется понижение температуры. Это значит, что не за горами повсеместный пуск тепла в жилом фонде и на объектах социальной сферы.Несмотря на то что костромичи уже чувствуют приближение холодов, на улицах города продолжаются работы на теплосетях. В этом году после проведения гидравлических испытаний выявлено 174 повреждения. В сравнении с прошлым сезоном, на 27 порывов меньше. Но работы по устранению дефектов всё равно идут впритык к морозам, что внушает жителям ужас: «Останемся без тепла или нет?». По данным на 20 сентября, в процессе было ещё 10 участков.Копают и строятТакже затеяно строительство тепловой сети на участке улицы Мясницкой. В администрации Костромы уточнили: «Выполняется прокладка более 40 метров трубопровода диаметром 89 мм». Новшество позволит переключить потребителей, получающих тепловую энергию от убыточной муниципальной котельной на улице Свердлова, 51а, на теплоснабжение от Костромской ТЭЦ-2.Чтобы в начале подачи отопления обошлось без срывов, от коммунальщиков по городу требуют ускорить темпы ремонтов. Глава администрации города Костромы Алексей Смирнов отметил: «Уделять внимание необходимо не только соблюдению сроков проведения самих ремонтов, но и своевременному благоустройству мест раскопок после завершения работ. Восстановление дорожного покрытия должно проводиться незамедлительно и оперативно. Затянувшиеся раскопки не только создают неудобства для водителей, но и негативно скажутся на качестве содержания нашей улично-дорожной сети в зимний период».Хватит ли запасов?В учреждениях региона, где есть собственные котельные, не первый день уже осуществляется подача тепла. Остальные объекты ЖКХ и жилищного фонда готовы к отопительному периоду, уверяют власти.«Создан областной и муниципальный запас материально-технических ресурсов ЖКХ на общую сумму 7,6 млн рублей, - дополнили в администрации Костромской области. - Поставки топлива осуществляются в ежедневном режиме, и к началу отопительного сезона нормативные запасы топлива будут созданы в Костромской области в полном объёме».На прошлой неделе отмечалось: среди муниципальных образований, отстающих по уровню подготовки к отопительному периоду, города Галич, Мантурово и Мантуровский район. С проблемами, по данным областной прокуратуры, подходили к этому отопительному сезону и в ряде других мест.«Проверкой вскрыты грубые нарушения закона, свидетельствующие о неготовности теплоснабжающей организации ООО «Коммунальное хозяйство г. Макарьев» и самих котельных, - прокомментировала в начале сентября старший помощник областного прокурора по взаимодействию со СМИ Наталья Шумская-Сколдинова. - В ряде котельных требуется замена либо капитальный ремонт котлов и их конструктивных элементов. Всего из 13 котельных, расположенных на территории городского поселения город Макарьев, к отопительному периоду готова лишь 1. На котельных отсутствует нормативный запас топлива в 70% от потребности отопительного периода. Запас угля составляет лишь 1,7%, дров - 6,96%».Дело закончилось вынесением представления главе администрации городского поселения. Ситуация на контроле прокуратуры.Когда согреют?Ежегодно отопительный сезон в Костроме начинается в конце сентября - начале октября. Согласно требованиям законодательства он должен стартовать сразу после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет не более 8 градусов Цельсия. Комитет городского хозяйства будет ежедневно контролировать работу теплоснабжающих организаций.Тем временемВ регионе продолжается перевод на газовые источники теплоснабжения. В этом году в списке 11 социальных объектов области. В рамках программы энергосбережения завершены работы по переводу с угольных и электрических котельных 8 объектов в Судиславском и Нерехтском районах – на газ переведено несколько детсадов, школа, колледж, два реабилитационных центра для несовершеннолетних. До 1 ноября будет завершена модернизация котельной родильного дома Костромы.КстатиВсе дома, в том числе малоэтажные с максимальным объёмом потребления тепловой энергии менее чем две десятых гигакалории в час, подлежат обязательному оснащению приборами учёта тепловой энергии до 1 января 2019 года.