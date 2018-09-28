Кто уходит, а кто остаётся? В Белом доме назрели кадровые перемены. По нашей информации, свои посты оставляет ряд высокопоставленных чиновников.

Кто уходит, а кто остаётся? В Белом доме назрели кадровые перемены. По нашей информации, свои посты оставляет ряд высокопоставленных чиновников.В их числе глава Департамента культуры Вера Зинатуллина и руководитель Департамента здравоохранения Александр Кирюхин. Именно к работе этого департамента у избранного губернатора региона Владимира Сипягина возникли вопросы на его первой пресс-конференции. Есть информация, что от постов отказались и несколько заместителей губернатора. Однако в пресс-службе администрации области нам сообщили, что пока официальных документов, касающихся кадровых перестановок в Белом доме, к ним не поступало, и комментировать какие-либо изменения некому. Председатель Комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области Иван Чердаклиев написал заявление по собственному желанию, и 28 сентября он работает последний день. Напомним, что на своём посту во Владимирской области он отработал меньше полугода. Пресс-службу области он возглавил 25 апреля 2018-го по распоряжению губернатора Светланы Орловой.Иван Чердаклиев, председатель Комитета общественных связей и СМИ администрации Владимирской области: "Я приезжал работать с конкретным руководителем, со Светланой Юрьевной Орловой". - "Кто будет временно исполнять ваши обязанности?" - "Все вопросы в пресс-службу администрации области. У меня информации по персоналиям нет, более того, если бы она у меня и была, то я бы её вам не раскрывал. Повторюсь, это частное дело каждого руководителя: продолжать работу, увольняться, перемещаться".Тем временем, при условии анонимности в Белом доме поделились информацией, что на своих местах остаются Алексей Конышев - зам. губернатора по промышленности и экономической политике, Вячеслав Кузин - заместитель губернатора, директор департамента финансов, бюджетной и налоговой политики, а также вице-губернатор Лидия Смолина, которая отвечает за инфраструктуру, ЖКХ и энергетику. Она продолжит готовить область к зиме.