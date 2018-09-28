Эвелина Бледанс вернулась к съемкам программы Человек-невидимка телеканала НТВ. Сегодняшний день знаменитости начался с грустной новости.

Эвелина Бледанс вернулась к съемкам программы "Человек-невидимка"телеканала НТВ. Сегодняшний день знаменитости начался с грустной новости.Звезда узнала, что ее коллега Виктор Викторович Колкутин,который был постоянным экспертом в ее программе скончался. Звезда поделиласьгрустной вестью в своих соцсетях."Сегодня на канале Тв3 в 18.30 в программе "Человек-невидимка" на программе с выздоровевшей Даной Борисовой мы попращаемся слюбимым экспертом программы – криминалистом Виктором Викторовичем Колкутиным.Нам вас будет очень не хватать! Земля пухом 🙏🏼🙏🏼🙏🏼(здесь идалее орфографияи пунктуацияавторов сохранены.– Прим. ред.)", – сообщила безутешная Бледансподписчикам. Также она опубликовала несколько снимков со съемочной площадки, среди которых, была фотография погибшего коллеги.Поклонники принесли Эвелине соболезнования в связи с тяжелойутратой в комментариях. "😔Какжалко эксперта.Человек-профессионал своего дела.Земля пухом 🙏🏻", "Оченьжаль, интересный человек был", "Очень жаль его((( умный был человек!!!","Что произошло? Такой светлый человек 😢", "Оченьи очень жаль...Уходят в последнее время значащие люди...Почему...", -писали интернет обыватели.Были и те, кто выразил беспокойство о самой Бледанс.Встревоженные поклонники отметили, что беременной звезде могут быть вредны горестныемысли и негативные эмоции. "Эвелина, вы сильно не переживайте только, в вашемположении это вредно, берегите себя, пожалуйста!!!!!", – писали звезде любящиефолловеры.