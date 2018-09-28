Эвелина Бледанс вернулась к съемкам программы Человек-невидимка
телеканала НТВ. Сегодняшний день знаменитости начался с грустной новости.
Эвелина Бледанс вернулась к съемкам программы "Человек-невидимка"
телеканала НТВ. Сегодняшний день знаменитости начался с грустной новости.
Звезда узнала, что ее коллега Виктор Викторович Колкутин,
который был постоянным экспертом в ее программе скончался. Звезда поделилась
грустной вестью в своих соцсетях.
"Сегодня на канале Тв3 в 18.30 в программе "Человек
-невидимка" на программе с выздоровевшей Даной Борисовой мы попращаемся с
любимым экспертом программы – криминалистом Виктором Викторовичем Колкутиным.
Нам вас будет очень не хватать! Земля пухом 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
(здесь и
далее орфография
и пунктуация
авторов сохранены.
– Прим. ред.)", – сообщила безутешная Бледанс
подписчикам. Также она опубликовала несколько снимков со съемочной площадки, среди которых, была фотография погибшего коллеги.
Поклонники принесли Эвелине соболезнования в связи с тяжелой
утратой в комментариях. "😔Как
жалко эксперта.Человек-профессионал своего дела.Земля пухом 🙏🏻", "Очень
жаль, интересный человек был", "Очень жаль его((( умный был человек!!!",
"Что произошло? Такой светлый человек 😢", "Очень
и очень жаль...Уходят в последнее время значащие люди...Почему...", -
писали интернет обыватели.
Были и те, кто выразил беспокойство о самой Бледанс.
Встревоженные поклонники отметили, что беременной звезде могут быть вредны горестные
мысли и негативные эмоции. "Эвелина, вы сильно не переживайте только, в вашем
положении это вредно, берегите себя, пожалуйста!!!!!", – писали звезде любящие
фолловеры.